أوبك ترفع إنتاج العراق من النفط إلى 4.5 مليون برميل يومياً

2022/05/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك انتاج النفط العراقي إلى أربعة ملايين وخمسمئة الف برميل يوميا وذلك بدءا من حزيران المقبل، فيما توقع العراق زيادة أخرى خلال تموز واب بواقع 50 ألف برميل يومياً عن كل شهر.

وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية سومو أن العراق أنتج اربعة ملايين واربعمئة وثلاثين الف برميل يوميا من النفط الخام في نيسان، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته، بموجب اتفاق أوبك بلاس لذلك الشهر

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