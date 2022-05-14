العراق يمتلك 8% من احتياطي النفط العالمي بنحو 145 مليار برميل

2022/05/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا ويجري العراق عمليات استكشاف نفطية متواصلة على مساحات شاسعة من البلاد، ليتم استثمارها في تطوير القطاع النفطي ، ضمن خطط حكومية تهدف إلى زيادة حجم التصدير مستقبلا، لتعضيد اقتصاد البلد.

وأعلنت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، المباشرة بأعمال الحفر للبئر الأولى ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطية في حقل الناصرية النفطيهذا ويملك العراق احتياطاً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17% من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي

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