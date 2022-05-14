صالح يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات

2022/05/14 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس صالح في رسالة التهنئة انه يتقدم باسمه وباسم الشعب العراقي بأحرّ التهاني والتبريكات للشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات داعيا الله أن يُسدّد خطاه في قيادة الشعب الإماراتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.وأُعرب صالح عن حرص العراق شعباً ورئيساً وحكومةً على المضي قدماً في العلاقات الأخوية بين العراق والامارات وتعزيزها نحو المزيد من التعاون في جميع المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين ويُرسّخ قيم التعاون والمحبة والسلام في المنطقة.

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