أكبر صفقة في 2022..

2022/05/14 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت شركة اتصالات الإماراتية (e&)، استحواذها على قرابة 2.766 مليون سهم في مجموعة فودافون، التي تمثل 9.8% من رأس مال الشركة (باستثناء أسهم الخزينة) بتكلفة شراء تقارب 4.4 مليار دولار أمريكي، لتصبح أكبر صفقة بقطاع الاتصالات، وأولى مفاجآت 2022.

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