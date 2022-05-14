نائب مستقل ل(واخ): اكثر من 40 نائب سيعلنون عن مبادرة للخروج من الانسداد السياسي

2022/05/14 | 18:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – خاص

كشف النائب المستقل امير المعموري ، اليوم السبت ، عن اجتماع للنواب المستقلين لطرح مبادرة لحلالانسداد السياسي “.

وقال المعموري في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” المباحثات بين النواب المستقلين لم تتوقفوسيتم اكمال المبادرة اليوم لاعلانها غدا داخل مجلس النواب “، موضحا ان الاجتماع سيكون اليوم مساءًلدى بيت احد النواب المستقلين “.

واوضح ان” المبادرة تضمنت رسم خارطة سياسية للخروج من الانسداد السياسية موجه لجميع الكتلوالتفاهمات جيدة بين المستقلين “، مبينا ان النواب المستقلين سيكون لديهم فريق تفاوضي للتواصل معالكتل للخروج من الانسداد السياسي “.

واضاف ان” النواب المستقلين من جميع المكونات وتمثيل من بعض الكتل والنتيجة التجمع يصل الى 40 نائب “.

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