القبض على صاحب شركة بيع سيارات وهمية عبر فيسبوك

2022/05/14 | 18:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اصطحاب المتهم الى مركز الشرطة مع المضبوطات.

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