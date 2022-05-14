سيصدر قرارات إيجابية لخليجي 25: تفاصيل زيارة وفد الخليج للبصرة

2022/05/14 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد خليجي، اليوم السبت، إلى محافظة البصرة لغرض اطلاعه على جاهزية المحافظة لاقامة بطولة خليجي 25.

وقال مدير شباب ورياضة البصرة صادق الكناني في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "الوفد يزور حاليا فنادق المحافظة، حيث زار فندق موفنبك قرب مستشفى التعليمي إضافة لسكن الوفد بالفندق الجديد الذي أنشأ قرب ساحة الطيران وهو احد فنادق البطولة فيما قرر الوفد ان يزور غدا ملعب الميناء الدولي الذي محتمل ان يكتمل قبل نهاية العام الجاري وعليه فأن عملية إكمال الملعب امر مهم ضمن محددات اقامة بطولة خليجي 25 بالمحافظة".

وبين الكناني أن "الوفد الخليجي الذي وصل اليوم الى البصرة سيغادرها بعد ثلاثة أيام لاصدار قرار بشأن إيجابية قدرة البصرة على استضافة بطولة الخليج".

وأوضح أن "انطباع الوفد إيجابي إلى الآن وقد ابدى إعجابه بالفنادق الموجودة بالمحافظة التي اكتملت او ستكتمل قبيل البطولة".

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