2022/05/14 | 18:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B2LwXUMGAIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. الشارع الكوردستاني يحيي ذكرى استشهاد ليلى_قاسم على يد النظام البعثي البائد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. الشارع الكوردستاني يحيي ذكرى استشهاد ليلى_قاسم على يد النظام البعثي البائد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).