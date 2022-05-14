الكاظمي يحضر مجلس عزاء تأبين الشيخ خليفة بن زايد في الإمارات

2022/05/14 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مجلس عزاء تأبين الشيخ خليفة بن زايد في الإمارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي حضر مجلس عزاء تأبين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

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