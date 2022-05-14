العراق يحصل على المركز الثالث في بطولة المبارزة بسلوفينيا

2022/05/14 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حصد المنتخب العراقي المركز الثالث بسلاح السيف العربي في بطولة الجولة الاوربية للمبارزة والمقامة منافستها في سلوفينيا.وتقام البطولة بمشاركة 38 لاعباً مثلوا 13 دولة أوروبية مختلفة وهي كل من: كرواتيا وايطاليا وانكلترا وبلجيكا وسلوفاكيا والجيك والنمسا وصربيا واوكرانيا سلوفينيا- بلغاريا والعراق.وكان البطل حمزة حبيب قد حقق 5 انتصارات في مجموعته وتأهل […]

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