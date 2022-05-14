الديمقراطية الناشئة ومشكلة الوعي بخلافها - عباس علي العلي

2022/05/14 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي بعد إلحاح شديد من بعض الأصدقاء حول ما جرى في مجلس النواب من تصرفات فوضوية لا تمت للعمل البرلماني ولا طبيعة العمل السياسي الديمقراطي المبني على أحترام الدستور والقانون والنظام العام.وحتى لا أكون متسرعا ومجانيا للحقيقية كما هي عدت عشرات المرات للتسجيلات المسربة عما حدث، خاصة وأن الرائج منها تعمد إظهار جزء من الحقيقية لتدين شخص وجهة محددة وفقا لأجندات الصراع التياري الإطاري، أكثر الذين وقفوا مع ا ......





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