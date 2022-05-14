جدل عن الدعاء للراحلة شيرين أبو عقل رحمها الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور

2022/05/14 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : أصدر المركز العالمى للقرآن الكريم بيانا عن إغتيال الصحفية الاعلامية شيرين أبوعقل جاء فيه : ( عن إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة نقول :1 ـ رحمها الله جل وعلا .2 ـ من المؤسف أن الصحافة الغربية نشرته مجرد خبر دون استنكار ، مع أن الضحية هى زميلة فى المهنة .3 ـ نحن نندد ونشجب هذا الاغتيال ، ونحن ضد قتل أى إنسان برىء فى أى زمان ومكان ، خصوصا إذا كانت سيدة تؤدى عمل ......





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