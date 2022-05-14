2022/05/14 | 18:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G6liF5NSKcA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإمارات | المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للبلاد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإمارات | المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للبلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).