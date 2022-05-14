بعد عزمها طلب الانضمام إلى الناتو.. روسيا تعلن قطع الكهرباء عن فنلندا

2022/05/14 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم روسيا تعليق صادرات الطاقة إلى فنلندا اعتبارًا من يوم السبت بسبب مشاكل في تلقي المدفوعات، حسب بيان مشغل نظام النقل الفنلندي (فينغريد).

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