بايدن يهنئ

2022/05/14 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، "صديقه القديم" ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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