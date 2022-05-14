وزير الموارد : نعمل على وضع حل دائمي لتعزيز نهر دجلة بالمياه عن طريق الخزين في بحيرة الثرثار

2022/05/14 | 18:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أجرى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني اليوم السبت ، زيارة إلى بحيرة الثرثار وناظم الثرثارالرئيسي وناظم التقسيم في محافظة الأنبار للأطلاع على الخزين المتوفر وامكانية إستخدامه في تعزيزنهري دجلة والفرات يرافقه الوكيل الأداري للوزارة والمستشار الفني وعدد من السادة المدراء العامينومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة.

وقال الحمداني في بيان تلقت وكالة “ خبر برس” ( واخ): أن الزيارة تأتي لتحديد المواقع وامكانيةإستخدام الخزين المتوفر في بحيرة الثرثار لتعزيز نهري دجلة والفرات ، مشيراً إلى أن الوزارة شكلتفريق مختص لمعالجة الشحة المائية، ونعمل على وضع حل دائمي لتعزيز نهر دجلة بالمياه عن طريقالخزين المتوفر في بحيرة الثرثار ، مبيناً أن المسوحات الخاصة بهذا الحل أكتملت، مضيفا أن مياهالشرب مؤمنة بالكامل، وأن حقوق العراق المائية خط أحمر ونعمل على إستحصال حصة العراق من دولأعالي المنبع.

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