2022/05/14 | 18:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث اعضاء الوفد التنزاني الزائر

[http://non14.net/147144] للعراق لوكالة نون

الخبرية عن انطباعاتهم والفوائد التي

حصلوا عليها من زيارتهم الى العراق

والمراقد الدينية لأئمة اهل البيت

(عليهم السلام)، ودور

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة تنزانيون يرغبون بزيارة المراقد في العراق .. وعقبات تقف امامهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيعة تنزانيون يرغبون بزيارة المراقد في العراق .. وعقبات تقف امامهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).