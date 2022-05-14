العين تستمر بالرؤية لمدة 5 ساعات بعد وفاة صاحبها! دراسة جديدة قد تنقذ فاقدي البصر

2022/05/14 | 19:03 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح علماء في تحفيز الخلايا العصبية في العين لمدة تصل إلى 5 ساعات بعد وفاة صاحبها، وهو ما يمكن اعتباره اكتشافاً مذهلاً، حيث يأمل الباحثون بأن يؤدي هذا إلى تسريع العلاجات الجديدة لفقدان البصر عن طريق التبرع بأعضاء الموتى.الدراسة التي نشرت في مجلة Nature في 11 أيار/مايو 2022، ونقلت إذاعة مونت كارلو ملخصاً عنها، قام فيها العلماء بتحفيز شبكية عين من الفئران وعين الإنسان بعد الوفاة بواسطة الضوء بُغية فهم كيف تستسلم الخلايا العصبية في العين لنقص الأكسجين.وأوضحت فاطمة عباس، عالمة الطب الحيوي في جامعة "يوتا" الأمريكية، بالقول: "تمكنا من إيقاظ الخلايا المستقبلة للضوء في البقعة الشبكية البشرية، وهي جزء من الشبكية مسؤول عن الرؤية والقدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة والألوان".

وبالفعل، لا تتوقف بعض الأعضاء البشرية عن العمل إلا بعد مرور بعض الوقت على الوفاة، ما قد يسمح باستخدامها وزرعها لدى شخص آخر. ولكن فيما يتعلق بالجهاز العصبي، فإنه يتوقف عن الاستجابة بسرعة كبيرة جداً، ولذا فإن دراسة كيفية تفاعل بعض الأعضاء مع نقص الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى تعافي بعضها مؤقتاً.وأضافت عباس: "بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها في العين حتى خمس ساعات بعد وفاة متبرّع بالأعضاء، استجابت الخلايا للضوء الساطع والأضواء الملونة وحتى ومضات الضوء الضعيفة جداً"، وإذا كان من الممكن "إنعاش" المستقبلات الضوئية فسيكون من الوارد إجراء عمليات زرع للأشخاص المصابين بأمراض العيون.

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