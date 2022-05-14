السفارة الفلسطينية تقيم مجلس عزاء على روح الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

2022/05/14 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةدانت شخصيات سياسية واجتماعية عراقية وعربية، اليوم السبت، جريمة قتل الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وذلك خلال مجلس عزاء على روح الشهيدة أقامته السفارة الفلسطينية في بغداد.وأكد السفير الفلسطيني لدى العراق احمد أبو عقل في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "استهداف أبو عاقلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي استهداف للحقيقة ويظهر الوجه العنصري لهذا الكيان الذي لا يحترم الإنسانية ولا القيم".وأضاف، أن "الشعب رفع العلم الفلسطيني في التشييع المهيب للشهيدة وحضر بمختلف مكوناته وأطيافه ليؤكد وحدته في مواجهة عنجهية الاحتلال وهذه المراسلة حققت ما لم يستطع احد من الاعلاميين تحقيقه بفضح جرائمه".بدوره، وصف السفير اللبناني لدى العراق علي اديب الحطاب، المراسلة شيرين ابو عاقلة بأنها "احد المشاعل المضيئة في التاريخ الفلسطيني، وأنها كانت ناطقة باسم الشعب اللبناني خلال تغطياتها الصحفية لاحداث الحرب مع اسرائيل عام 2006"، مؤكدا "حرص الاعلامية الراحلة على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".وأضاف، أن "دم ابو عاقلة سيزيح الاحتلال الاسرائيلي، وسيكون منارة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، لافتا الى أن "دماء ابو عاقلة ستوحد الصف الفلسطيني وكل القوى الخيرة في العالم من اجل تحرير فلسطين".من جهته قال مدير اعلام حوزة بغداد العملية رعد المشعشاع لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استشهاد المراسلة شيرين ابو عاقلة كان صدمة للشعب العراقي والشهيدة كانت جزءاً من المقاومة الرافضة للاحتلال الغاصب". وأكد النائب المستقل علي الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "صوت شهيدة الحق يمثل تأكيداً وتثبيتاً للقضايا المبدئية الرافضة والمقاومة للاحتلال وكونها مسيحية يؤكد وحدة الموقف الإنساني ضد ممارساته".وأضاف، أن "قتلها أثناء عملها الصحفي جاء لكونها تمارس دورها في كشف الحقيقة وجرائم الاحتلال ضد الإنسانية".بدوره قال مسؤول المكتب السياسي لحركة بدر محمد ناجي محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشهيدة شيرين ابو عاقلة جزء من المقاومة الفلسطينية وكانت مراسلة شجاعة وجريئة ومهنية، وستبقى صرخة في ضمير جميع الشرفاء ونبراسا يضيء طريق المقاومة".من جانبه قال الشيخ حميد عبد الرضا احد شيوخ قبيلة شمر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "جميع الشباب العربي سيمضون على طريق الشهيدة الراحلة لتحرير مقدسات الامة العربية، وتحقيق النصر للشعب الفلسطيني".

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