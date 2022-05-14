نبذة عن الصادرات النفطية العراقية الى الصين

2022/05/14 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

تستهلك الصين من النفط الخام نحو 28.5

مليون برميل يوميا، اما حجم ما تستورده

الصين التي تعد أكبر مستورد للخام في

العالم 10.88 مليون برميل يوميًا، وبهذا

تستهلك ما نسبته 16.4 % من ا

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