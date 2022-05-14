مشروع اطلقته العتبة الحسينية..

2022/05/14 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت العتبة الحسينية المقدسة عبر

هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة لها

مشروع مركز الميزان للخدمات الطبية

المنزلية وهو مشروع فريد من نوعه في

المنطقة ويشكل انتقاله كبيرة في مجال

تقديم الخدمات الطبية ال

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