كذبة كبيرة!.. تصريح

2022/05/14 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم السبت، أن مبادرة داري التي اطلقتها الحكومة لن تحل ازمة السكن وهي كذبة كبيرة.

وقال الكناني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية تتحدث عن توزيع قطع اراض في الصحراء ضمن مبادرة داري التي اعلنت عنها حيث ان هذه الخطة لن تحل ازمة السكن بسبب عدم توفر البنى التحتية والخدمات وتحتاج الى سنوات طويلة لاتمامها".

وأضاف أن "الحل الحقيقي لأزمة السكن في العراق يكون عن طريق بناء 120 الف وحدة سكنية متكاملة الخدمات في جميع المحافظات عدا الاقليم بإلاضافة الى بناء مدينة صناعية واخرى زراعية".

وتابع أن "هذه الخطة ستوفر مليون و800 الف وحدة سكنية في حين ان العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية" مشيرًا الى أن "هذه الخطة يمكن منحها لمستثمرين ولن تدفع الحكومة دينارًا حيث يتم تسديدها من قبل المواطنين".

وأشار الكناني الى أن "سبب ارتفاع أسعار العقارات في العراق وفي بغداد تحديدا هو ارتفاع أسعار النفط والرواتب بعد العام 2003 والنزوح من الأرياف الى المدن حيث ان بغداد تستوعب فقط 3 ملايين في حين تجاوز عدد سكانها اليوم 10 ملايين نسمة".

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