تفاصيل اجتماع اللجنة المالية لإنضاج قانون الأمن الغذائي والتصويت على مواده

2022/05/14 | 19:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، تفاصيل اجتماع اللجنة المالية النيابية لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والتصويت على مواده.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي، وحضور اعضائها، عقدت يوم السبت 14/5/2022، اجتماعها بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، والتصويت على مواد القانون قبل رفعه الى رئاسة مجلس النواب وادراجه في جدول الاعمال".وقال رئيس اللجنة، حسن الكعبي، إن "قانون الدعم الطارئ سيتم رفعه الى رئاسة المجلس بعد التصويت عليه ومعالجة القضايا الاساسية والامور التي لها تماس مع حياة المواطن بشكل مباشر"، مضيفاً أن "اللجنة عليها مسؤولية يجب الالتزام بها".وتابع البيان، "وتباحثت اللجنة المالية الاراء والمقترحات التي تزيد من تعضيد القانون مؤكدة أنها تصب اهتمامها في ضمان الامنين الغذائي والمائي، وقطاعات الزراعة، والتجارة، والكهرباء، والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الفقر، ودعم مشاريع المحافظات".ولفت إلى أن "اللجنة صوتت على أغلب المواد الاجرائية لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد الأخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات الكفيلة، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب".

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