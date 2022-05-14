2022/05/14 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لقادة الدولة يحملون رفات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 13 أيار/مايو 2022 في أبوظبي © وزارة شؤون الرئاسة/اف ب باريس (أ ف ب) – يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي الأحد لتقديم التعازي بوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون في أبوظبي الأحد لتقديم التعازي بوفاة رئيس الإمارات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون في أبوظبي الأحد لتقديم التعازي بوفاة رئيس الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).