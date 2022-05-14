خبير يوضح العلاقة بين الأمن الغذائي والانسداد السياسي

2022/05/14 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم السبت، العلاقة بين تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وأزمة الانسداد الراهن في العملية السياسية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العلي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “العلاقة بين الانسداد السياسي وتمرير الأمن الغذائي عكسية”، لافتا إلى أن “تمرير القانون سوف يمنح […]

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