نفط الشمال: الإقليم استولى على بئرين نفطيين في كركوك بقوة السلاح

2022/05/14 | 19:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن/ داوود).

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