سقوط قتيل في احتجاجات على ارتفاع الأسعار بإيران

2022/05/14 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص خلال الاحتجاجات في مدن إيرانية هذا الأسبوع رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، وفق ما نقلت وكالة محلية، السبت، عن عضو في البرلمان.

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