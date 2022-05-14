الحلبوسي يحضر مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد في أبو ظبي

2022/05/14 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحضر رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حضر مجلس عزاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي".وأضاف البيان، أن "الحلبوسي، قدم العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

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