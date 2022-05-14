بايدن يهنىء

2022/05/14 | 20:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بانتخابه رئيسًا لدولة الإمارات، وفقا لبيان البيت الأبيض، السبت.

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