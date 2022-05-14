2022/05/14 | 20:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا أرادت فنلندا الانضمام إلى هذا التحالف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تهاجم فنلندا: قادرون على محوها بـ 10 ثوان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تهاجم فنلندا: قادرون على محوها بـ 10 ثوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).