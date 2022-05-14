هاريس تتوجه للإمارات للتعزية بوفاة خليفة بن زايد

2022/05/14 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، السبت، إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس سترأس وفدا يتوجه إلى أبو ظبي بعد غد الإثنين لتقديم التعازي في وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

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