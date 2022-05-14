تود أن تصبح ملكة جمال إنكلترا.. روزا العراقية تروي رحلة لجوئها المرعبة

2022/05/14 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما بلغت من العمر أربعة أعوام فقط، هربت روزا كردو برفقة والدتها من عمليات القتل الجماعية في إقليم كردستان في عهد نظام الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، لتعبر القارة الأوروبية وتبحث عن حياة أفضل في بريطانيا، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

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