مقتل 3 متظاهرين بـــــ احتجاجات ايران

2022/05/14 | 20:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة_سكاي برس

أفاد موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، يوم السبت، بارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى ثلاثة قتلى في مدينة فرسان التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غربي إيران.

وذكر الموقع المؤيد للاحتجاجات، أن "حميد قاسم بور، لقي مصرعه الليلة الماضية الجمعة خلال إطلاق النار عليه من قبل قوات الأمن؛ جر...

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