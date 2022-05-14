انقاذ قطة وثلاث نساء من حريق اندلع بمنزلهن في بغداد

2022/05/14 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن انقاذ ثلاث نساء وقطتهن من حريق اندلع بمنزلهن في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع ادخل دار سكنية في منطقة الزعفرانية شارع المعهد بالتزامن مع تنفيذ عمليات إنقاذ للعائلة الساكنة والمكونة من ثلاث نساء من خلال إنزالهم من أعلى سطح المنزل".

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني لم تكتفي حتى أتمت عملها بإنقاذ قطة أصيبه بحروق نتيجة الحادث"، مشيرة الى انها "امنت إخراج المستمسكات الرسمية وأموال عثر عليها ليتم تسليمها إلى أصحاب الدار وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية في الدار المحترق".

وأفادت المديرية ان "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة والأمان".

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