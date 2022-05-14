2022/05/14 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشف مصدر، اليوم السبت، عن ضبط مسؤول شركة النخيل بذي قار لجبايته 500 مليون بخلاف القانون.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قاضي النزاهة في ذي قار اقدم على اصدار امر قضائي بالقبض على مسؤول في مكتب شركة النخيل للمنطقة الجنوبية المعنية باصدار بطاقات الماستر كارد بتهمة جباية اموال من دون سند قانوني من المتقاعدين والحماية الاجتماعية".

وأضاف ان "المبالغ التي تم جبايتها تجاوزت الـ 500 مليون دينار وهي خلاف العقد الموقع مع مصرف الرشيد".

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