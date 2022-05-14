اعتقال تاجر مخدرات بحوزته كيلو كرستال واكثر من ألف حبة مخدرة بالنجف

2022/05/14 | 21:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته كميات من المواد المخدرة في النجف.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "في إطار جهودها المبنية على تكثيف العمل الاستخباري للتصدي إلى المتاجرين والمتعاطين للمخدرات، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية بعد استحصال الموافقات القضائية".

وبينت أن "العملية أثمرت عن إلقاء القبض على احد المتهمين والمطلوب وفق احكام المادة (28) مخدرات، وبالجرم المشهود بعد تفتيش منزله".

وأوضحت أنه " ضبط بحوزته نصف كيلو من مادة الكرستال و1050 حبة مخدرة، فضلاً عن ثلاثة مسدسات وآلات جارحة".

وأكدت أنه "تم ضبط المواد بمحاضر ضبط أصولية وتدوين أقواله بالاعتراف بالمتاجرة بالمخدرات".

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