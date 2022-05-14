2022/05/14 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يناشدون إعتماد النظام الإلكتروني لتبسيط الإجراءات المصرفية الحكومة مطالبة بتخفيف أعباء الفوائد المفروضة على القروض بغداد – قصي منذر ناشد موظفو الوزارات الحكومية والمتقاعدون ،الحكومة بالايعاز الى مصارفها بتخفيف اعباء الفوائد المفروضة على السلف والقروض ،من دون اثقال كاهلهم بمبالغ اضافية تزيد من مدة التسديد، مؤكدين ان الظرف الراهن دفعنا الى اللجوء لهذا السلف […]

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