2022/05/14 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأميرة مريم تخضع لأولى الجراحات ضمن رحلتها العلاجية بمبادرة من البزاز بغداد – ندى شوكت خضعت الاميرة مريم، قبل ايام لاولى عمليات الجراحة التجميلية، ضمن سلسلة من العمليات يشرف عليها اشهر الجراحين في العالم، في سياق مبادرة لرئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز الذي تكفل بعلاجها، سواء داخل العراق او خارجه، بعد تعرض وجهها […]

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