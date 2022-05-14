2022/05/14 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومي يتوجّه إلى أبو ظبي لتقديم التعازي بوفاة خليفة العراق يبارك إنتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيساً لدولة الإمارات بغداد – ابو ظبي – الزمان بارك العراق وقادة الدول ،انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا لدولة الامارات ،خلفا للراحل خليفة بن زايد الذي ووري جثمانه الثرى اول امس، بمقبرة البطين في أبو […]

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