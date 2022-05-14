الشرطة الإسرائيلية تأمر بفتح تحقيق في أحداث العنف بجنازة شيرين أبو عاقلة

2022/05/14 | 21:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في الأحداث المصاحبة لتشييع جنازة صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، الجمعة، قائلة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.

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