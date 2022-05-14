نائب يؤكد وجوب الإسراع بتشريع قانون الدعم الطارئ

2022/05/14 | 21:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجوب إعداد موازنات تنموية في العراق تدعم القطاعين الزراعي والصناعي

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