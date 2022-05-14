توب 5: انتخاب محمد بن زايد رئيسًا للإمارات.. وCNN تكشف الجنرال الروسي المشرف على جرائم أوكرانيا

2022/05/14 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات، وتقرير استقصائي لـCNN يكشف بهوية الجنرال الروسي المشرف على جرائم الحرب في أوكرانيا، وروسيا تقطع الكهرباء عن فنلندا، وصولا إلى شراء "اتصالات" الإماراتية 9.8% من أسهم فودافون...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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