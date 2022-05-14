فاغنر.. ذراع الكرملين السري

2022/05/14 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هذا التحقيق من الحرة تتحرى..نكشف حجم نشاط مرتزقة فاغنر حول العالم ..متى تكونت هذه المجموعة وكيف تحولت إلى ذراع خفي لتنفيذ سياسات فلاديمير بوتين وكيف استخدم الرئيس الروسي مجموعة فاغنر خلال غزو أوكرانيا في شتاء 2022 وما حقيقة ارتكابهم لجرائم ضد الإنسانية في مدينة بوتشا الاوكرانية..وهل يتم تجنيد مرتزقة من أفريقيا وسوريا في هذه الحرب؟

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