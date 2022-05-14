صد 'تعرض داعشي' في صلاح الدين

2022/05/14 | 21:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، السبت، بصد "تعرض داعشي" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللواء التاسع التابع للحشد الشعبي صد مساء اليوم تعرضاً داعشياً".

وأضاف المصدر أن "صد التعرض تم في قضاء الدور في صلاح الدين".

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