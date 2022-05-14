المرور تشترط تطبيق 4 تدابير لتقليل الحوادث

2022/05/14 | 21:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشديد في لبس حزام الأمان جاء نتيجة ارتفاع وتيرة الحوادث.

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