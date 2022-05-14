ليفربول يحرز كأس إنجلترا.. ويواصل حلم الرباعية

2022/05/14 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز ليفربول، السبت، كأس إنجلترا للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح 6-5.

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