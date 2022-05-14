2022/05/14 | 22:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SeXTtUuCNPc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والضيوف: احمد الخالدي – طارق الشعباني – سعد العزاوي – غزوان العبيدي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مضايف أهلنا مع أبو معمر والضيوف: احمد الخالدي – طارق الشعباني – سعد العزاوي – غزوان العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).