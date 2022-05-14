ليفربول يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على تشيلسي بضربات الجزاء الترجيحية

2022/05/14 | 22:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج نادي ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على تشيلسي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6-5، ليحصد ثاني بطولة من رباعية الألقاب المأمول أن يحققها هذا الموسم.

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