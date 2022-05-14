إحدى مزاياها ترجمة اللغات مباشرة.. تعرف إلى ميزات تقنية الواقع المعزز الجديدة من غوغل

2022/05/14 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غوغل عن بعض التغييرات الرئيسية في منتجات الواقع المعزز التابعة لها في مؤتمر المطورين الخاص بها، بما في ذلك الخرائط الغامرة واستكشاف المشهد ونموذج أولي لنظارات الواقع المعزز التي طال انتظارها.سيحتوي بحث غوغل قريبًا على ميزة استكشاف المشهد الجديدة المضمنة في شريط البحث، ويمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا على الأشياء والبحث عن معلومات عنها على شبكة الانترنت.

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