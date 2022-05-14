2022/05/14 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال العراق، السبت، إن منظمة أوبك وافقت على زيادة جديدة في حصة البلاد النفطية بدءا من بدءا من يونيو المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن موافقة أوبك على زيادة إنتاجه من النفط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن موافقة أوبك على زيادة إنتاجه من النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).